توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين بالوزارات وجميع الجهات الحكومية

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محمد سياف - ابو ظبي - صدرت اليوم توجيهات مشددة من رئيس الوزراء اليوم بشأن تخفيض أعداد الموظفين لجميع الموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

تخفيض أعداد الموظفين بالوزارات وجميع الجهات الحكومية

وشدد رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع لجنة أزمة كورونا على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية المعمول بها حتى نهاية مايو الجاري، مع إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بالإجراءات الإحترازية المتبعة.

وخلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شدد رئيس الوزراء على تخفيض أعداد الموظفين العاملين بالدولة، وضرورة إرسال كتابات دورية لجمع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار الصادر بهذا الشأن وضرورة تناوب العاملين والموظفين، بما لا يخل بمصلحة العمل وقضاء مصالح المواطنين.

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كما شدد رئيس الوزراء على ضروروة التوسع في تطعيم العاملين بقطاع السياحة بلقاح كورونا، في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أنه تم الإتفاق على توريد 20 مليون جرعة من لقاح” سبوتنيك” وكذلك توريد 20 مليون جرعة أخرى من لقاح “جونسون آند جونسون”.