/631674/مرثا-محروس-مبادرة-إعادة-إعمار-غزة-تؤكد-أن-الدولة-المصرية-هي-بيت-العروبة-العامر

ثمنت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزه، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية فى إعادة الاعمار، مؤكدة أن المبادرة ترسخ ريادة مصر فى منطقتها، وان الدولة المصرية هي بيت العروبة العامر، ولليس فقط مجرد شعارات وهمية من أجل تحرير.

دعم مصر لفلسطين

وأشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، ارسال مصر وفد دبلوماسي مصري، لوقف اطلاق النار وعقد الهدنة لمدة عام، فضلا عن ارسال القوافل الطبية والغذائية من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني، للتخفيف عن الأهالي فى غزة من ويلات القصف ودمار البنية التحتية جراء القصف، اثناء محاولات القوات الاسرائيلية لتهجير قسري لأهالي حي الشيخ جراح.

فتح معبر رفح

وأكدت النائب مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية كان لها باكورة اعمال الدعم بداية من تقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح الحدودي لاستقبال حالات الجرحي والمصابين القادمين من غزه جراء القصف العشوائي على قطاع غزه

دعم المرحلة الانتقالية فى السودان

ولفتت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق اانسان بمجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، وحضور قمة دعم الاقتصاديات الافريقية،يؤكد أن مصر دائما داعمه للدول الصديقة والشقيقة ،العربية والافريقية، ولديها مسئولية تجاه هذه الدول وأمنها واستقرارها الذي يعد امتداد لأمن واستقرار الدولة المصرية .