/631684/رسميا-الزمالك-يتلقى-خطاب-تأجيل-مباراة-طلائع-الجيش

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، لمدة ساعتين لتقام في التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء.

يأتي قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش لإقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات، حيث يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في الثالثة عصرا ثم يلتقي منتخب الكويت مع البحرين في السادسة مساءً.

اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك و طلائع الجيش

ومن المقرر دخول الزمالك في معسر مغلق مساء اليوم من أجل الإستعداد لخوض لقاء الغد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

يذكر ان الزمالك حقق الفوز في أخر مباراة بالدوري الممتاز على حساب إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 48 في صدارة ترتيب الدوري ، يليه النادي الأهلي في المرتبة الثانية.

وجاء تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.