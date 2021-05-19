/631688/بدء-تصوير-الجزء-الثاني-من-مسلسل-وادي-الجن-لعرضه-نهاية-العام

يستعد أبطال مسلسل وادي الجن لبدء تصوير الجزء الثاني من العمل الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه بنهاية العام الحالي على إحدى المنصات الإليكترونية، وجمعت المشاهد الأولى كلًا من الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بالفنان يوسف عثمان.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل وادي الجن الجزء الثاني للفنانة ليلى أحمد زاهر.

حدد المخرج حسام الجوهري شهر يوليو المقبل كموعد نهائي لتصوير الجزء الثاني من مسلسل وادي الجن كي يدخل في قائمة الأفلام الإلكترونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف ساعات العمل.

قصة مسلسل وادي الجن

ينتمي مسلسل وادي الجن لقائمة الأعمال الإلكترونية القصيرة فهو مكون من 7 حلقات فقط، وتدور أحداثه إطار كوميدي تشويقي إذ يعكس قصة مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف.

ويقدم يوسف عثمان خلال أحداث المسلسل شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.

أبطال مسلسل وادي الجن

مسلسل وادي الجن من بطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، الشاب حسن مالك، سينثيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، والنجمة هبة عبدالغني، ورؤى شنوحة، وعبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للنجمة بشرى والإعلامية ريهام سعيد بالإضافة عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

الجدير بالذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل وادي الجن تستعد لتقديم مزيد من الأعمال المشابهة تتحدث عن العالم السفلي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن لاقت هذه الأعمال ردود أفعال قوية من قبل الجمهور، فضلًا عن عرض إحدى حلقات مسلسل وادي الجن خلال فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ضمن عروض أيام القاهرة لصناعة السينما العام الماضي.