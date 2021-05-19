محافظ البحر الأحمر: تطعيم 51 ألف من العاملين بقطاع السياحة والمواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، بتكثيف حملات الطب الوقائى على جميع فنادق المحافظة وإجراء تحليل للعاملين العائدين من العطلات والجدد، نظرا لزيادة الإشغال بالفنادق و تدفق السائحين حفاظا على سلامة العاملين والزوار.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الأربعاء- إنه تم تلقى ما يقرب من 41 ألف من العاملين بقطاع السياحة لقاح (كورونا)، فضلا عن تلقى 10 آلاف مواطن اللقاح فى جميع المدن، مؤكدا توافر اللقاح، ونشر فرق تطعيم متحركة تجوب المحافظة تيسيرا على الأهالى. وعلى صعيد آخر، ترأس محافظ البحر الأحمر جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لتناول موقف مشروعات الخطة الاستثمارية، وتقنين أراضى وضع اليد وتصالح مخالفات البناء، وما توصلت إليه إجراءات تسليم الوحدات السكنية لقاطنى العشوائيات بالمحافظة، واعتماد قواعد وضوابط إحلال وتجديد اللنشات والمراكب البحرية العاملة بالمحافظة. وأوضح المحافظ، أنه تم تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بمدن "رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم" حيث أصدر المحافظ تعليماته المشددة على جميع رؤساء المدن بالانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى موعدها المحدد وخاصة إجراءات تسليم الوحدات بديل العشوائيات.

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