الجمعة.. قطع المياه عن عدة مناطق فى الجيزة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق، وذلك الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021.





وأوضح بيان صحفى، للشركة، أن الانقطاع عن مناطق: "أرض اللواء- ترعة المجنونة - بولاق الدكرور )، وأرجعت سبب الانقطاع بناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة، لربط خط المياه قطر 500مم المتواجد أسفل كوبرى ناهيا أمام شارع المجنونه والمتعارض مع قواعد المحور. وأهابت شركة المياه بالجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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