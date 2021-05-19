الإفتاء: يجوز شرعا إخراج الزكاة والصدقات لحساب تحيا مصر لإعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدار خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذى خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر فى كل البنوك المصرية، لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق فى ذلك يُعَدُّ من مصرف (فى سبيل الله) شرعًا.

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