إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك ( Phoenix Express-2021 ) بدولة تونس بمشاركة...

فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك ( Phoenix Express-2021 ) والذى تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط ، بمشاركة 13 دولة ( مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ) . ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة ، وكذا عقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم فى تعزيز الأمن البحرى وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الإعتراضية بالبحر . تأتى هذه التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكرى لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط .

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