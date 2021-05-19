مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر تقف دائما بجانب أشقائها في غزة وأول...

قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور فتحي أبو وردة إن "مصر تقف دائما بجانب أشقائها في قطاع غزة، كما أننا ومصر شعب واحد"، موجها الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة الفورية وتقديم المساعدات لدولة فلسطين، وبالأخص لقطاع غزة.

كما وجه مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه وعلى قراراته الحكيمة، مضيفا أن "كل أهالي قطاع غزة يشكرون الرئيس، وهذا ماعاهدناه من الرئيسي السيسي والشعب المصري".

ونوه بأن مصر هي أول من بادرت باستقبال الجرحى الفلسطينين من قطاع غزة، مبينا أنه تم إرسال وفد طبي على أعلى مستوى للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلا "مصر تقدم لنا التسهيلات الكبيرة في معبر رفح لتسليم المساعدات لقطاع غزة"، لافتا إلى أن الوضع في قطاع غزة مازال حرجا جدا وسيئ للغاية؛ على خلفية ما يتعرض له القطاع يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة وصل إلى 219 شهيدا، فضلا 1530 جريحا، من بينهم أطفال ومسنين وسيدات.