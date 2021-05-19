استبعاد يوسف أوباما وضم عبد الغنى لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

وشهدت القائمة استبعاد محمود علاء بسبب الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، كما تم استبعاد حميد أحداد ويوسف أوباما،مع استمرار غياب شيكابالا للإيقاف واستبعاد محمد أبو جبل لعدم الجاهزية مع عودة محمد عبد الغنى وأحمد فتوح.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.