/631685/عايده-نصيف- اعتداءات--الاحتلال-في-فلسطين--بلطجة-فيديو

قالت النائبة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر تاريخيا كانت داعم اساسي للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية نصب عينيها، وستظل داعم لها حتي يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية العادلة.

الاعتداءات الفلسطينية

ولفتت عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية الفلسطينية فى صدارة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، ودائما كانت مصر ضدد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ، حيث اعتبرت هذه الممارسات بلطجة سياسية عسكرية.

دعم مصر لفلسطين

وثمنت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، فتح القيادات السياسية لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات المصابين والجرحي من الفلسطينين جراء القصف العشوائي على قطاع غزه، نتيجة محالاوت تهجير الفلسطينين من حي الشيخ جراح لإنشاء المزيد من المستوطنات اليهودية، فضلا عن ارسال القوافل الطبية والغذاية لأهالي غزه.

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وكان الرئيس السيسي، اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.