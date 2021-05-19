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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز  وشهدت القائمة تواجد اسامة فيصل بجانب سيف الدين الجزيري. 

وتقام المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري  الذي يتصدر ترتيبه الفارس الأبيض برصيد 48. 

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش 

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر –  محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر.

خط الهجوم:  مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.  

 

يأتي قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش لإقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات، حيث يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في الثالثة عصرا ثم يلتقي منتخب الكويت مع البحرين في السادسة مساءً.

اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك و طلائع الجيش

ومن المقرر دخول الزمالك في معسر مغلق مساء اليوم من أجل الإستعداد لخوض لقاء الغد  بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي. 

وتنطلق المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.   

يذكر ان الزمالك حقق الفوز في أخر مباراة بالدوري الممتاز على حساب إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 48 في صدارة ترتيب الدوري ، يليه النادي الأهلي في المرتبة الثانية. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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