/631690/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمباراة-طلائع-الجيش
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز وشهدت القائمة تواجد اسامة فيصل بجانب سيف الدين الجزيري.
وتقام المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الذي يتصدر ترتيبه الفارس الأبيض برصيد 48.
قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر.
خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
يأتي قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش لإقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات، حيث يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في الثالثة عصرا ثم يلتقي منتخب الكويت مع البحرين في السادسة مساءً.
اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك و طلائع الجيش
ومن المقرر دخول الزمالك في معسر مغلق مساء اليوم من أجل الإستعداد لخوض لقاء الغد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
يذكر ان الزمالك حقق الفوز في أخر مباراة بالدوري الممتاز على حساب إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 48 في صدارة ترتيب الدوري ، يليه النادي الأهلي في المرتبة الثانية.
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