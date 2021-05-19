إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر..أحمد نوتردام يحصل على 9 مليون

/631691/إجمالي-إيرادات-أفلام-عيد-الفطرأحمد-نوتردام-يحصل-على-9-مليون

استطاع فيلم أحمد نوتردام أن يحصد على المركز الأول بدون منازع في قائمة إيرادات الموسم، بإجمالي 9 مليون و795 ألف جنيه، حققها منذ بداية عرضه، وذلك على الرغم من اتباع دور العرض السينمائية لمواعيد الغلق في تمام الساعة 9 مساء، الأمر الذي جعله موسم قاسي عليها، فضلًا عن عملها بأقل من طاقتها الإستيعابية للحفاظ على الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إجمالي إيرادات باقي أفلام الموسم، التي كانت تنافس فيلم رامز جلال بعدما فق جميع التوقعات.

قصة فيلم أحمد نوتردام

تأتي قصة الفيلم في إطار كوميدي من نوع جديد، حيث يتخلله مشاهد مرعبة التي لنيستطيع رامز جلال التخلي عنها في أفلامه أو برامجه الخاصة بالمقالب، إذ يقدم رامز شخصية صحفي مهتم بالتحقيق في عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات دفعة واحدة، ويبحث مع الأجهزة الأمنية عن السفاح، الذي يقوم بدوره خالد الصاوي، ومن هنا تبدأ الأحداث الشيقة بين تحقيقات رامز، وجرائم قتل الصاوي.

فيلم ديدو

يأتي في المرتبة الثانية فيلم ديدو، الذي بلغ إجمالي إيراداته خلال الفترة الماضية 6 مليون جنيه و589 ألف جنيه، وذلك مع إنطلاقه تزمنًا مع عيد الفطر المبارك.

الفيلم من بطولة كلًا من الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

دينا الشربيني في آخر المحطة

اما فيلم عن فيلم ثانية واحدة بطولة الفنانة دينا الشربيني، فقد حقق إجمالي مليون و 778 ألف جنيه، لتكن بنهاية السباق.

الجدير بالذكر، أن فيلم ثانية واحدة من بطولة دينا الشربيني، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.