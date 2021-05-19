/631693/محمد-صلاح-يتصدر-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمواجهة-حسم-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل المباراة الرسمي أمام بيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ن في لقاء يسعى خلالها الريدز في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل تعزيز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز ، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز ، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم ، فابينيو، تياجو.

خط الهجوم: فيرمينو ، محمد صلاح، ماني.

مقاعد بدلاء ليفربول أمام بيرنلي

جونز، تسيميكاس، شاكيري، أوريجي، أدريان، ميلنر، تشامبرلين، نيكو ويليامز، كوماتو.

وانتصر ليفربول في أخر مباراة له على ويست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح في الشوط الأول قبل أن يضيف الحارس البرازيلي أليسون بيكر الهدف الثاني من رائسية مميزة في نهاية المباراة .

يذكر ان الريدز تلقى هدية من مباراة ليستر سيتي و تشيلسي الذي تفوق فيها الأخير على الأول، ليحتاج الريدز للفوز في مباراة اليوم من أجل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ودخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس، سيلفا، روديجير

خط الوسط: أزبيليكوتا، كانتي، جورجينيو، شيلول

خط الهجوم: ماونت، فيرنر، بوليسيتش

تشكيل ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي بالدوري

حراسة المرمى: شمايك

خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سيونكو، ألبريتون

خط الوسط: توماس، نديدي، تيليمانس

خط الهجوم: بيريز، فاردي، ماديسون