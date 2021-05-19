أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "ريتسا" 

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم ريتسا للفنان أحمد الفيشاوي المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية.

من المقرر عرض فيلم ريتسا قريبًا في السينمات وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية، إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهده ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم.

أحمد الفيشاوي في فيلم 30 مارس

من ناحية أخري يستعد أحمد الفيشاوى لطرح فيلم "30 مارس" الذي انتهى من تصويره أيضًا منذ شهور خلال الفترة المقبلة حيث تم تأجيل طرحه بسبب الاجراءت الاحترازية التي فرضتها الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشارك فى بطولة الفيلم كلًا من دينا الشربينى، خالد الصاوي، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، شريف دسوقي بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وانجي المقدم، وندا موسى، ومحمد شاهين، وصبري فواز، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحمد الفيشاوي يستعد لطرح أغنية عالحرية

الجدير بالذكر أن الفيشاوي يجهز لأغنية جديدة وذلك بعد طرحه آخر فيديو كليب له الذي يحمل اسم "نمبر 2" الذي وجه فيه رسالة للفنان محمد رمضان، وجاء تلك العمل باسم "عالحرية"، وكان قد أعلن عنه منذ أيام على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر مقطعًا تشويقيًا للعمل وعلق عليه: "المدرسة القديمة الهيب هوب تجري في دمي الحريه الخروج قريبًا".