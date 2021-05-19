فيديو- «الأعداد بتقل».. مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات فيروس كورونا

وتابع عوض، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشكلة فى الأكسجين، ويتم التعامل مع أزمة الفيروس على مستوى عالى، مؤكدا أن مصر ليس لديها مشكلة فى مكونات التشخيص أو العلاج أو الأكسجين بكل مكوناته.
وأكد مستشار الرئيس، على أن من حصل على التطعيم لا بد أن يستجيب للوسائل الاحترازية لعدم إصابته بالفيروس، حيث إن استراتيجية الحصول على الطعوم واللقاحات والتى قامت بها مصر ساهمت فى تدفق اللقاحات، موضحا أن كل من حصل على الجرعة الأولى من اللقاح تم تأمين الجرعة الثانية له، وأن اللقاحات المستخدمة بمصر تخضع لإجراءات السلامة، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إجازة لقاح لمواجهة كورونا للأطفال والحوامل.
وأشار إلى أن كل مواطن سجل للحصول على اللقاح ولم يتم الرد عليه، يأتى ذلك لوجود أولويات فى الحصول على اللقاح.
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