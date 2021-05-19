صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية من جدة والرياض

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتى الرياض وجدة، وذلك بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر.





جاء ذلك تأكيدا على التزام المطارات المصرية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لتوصيات المنظمات الدولية، حيث قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى. جدير بالذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية، لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

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