اتحاد الصناعات يتبرع بألف طن من السلع الأساسية لمساعدة الأشقاء فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاتحاد فى بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الغرف الصناعية؛ استجابة للمبادرة الرئاسية، للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة، أنه سوف يتم التنسيق مع الحكومة، بشأن إيصال تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من خلال القنوات الرسمية للدولة.

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