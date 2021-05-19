خلال الساعات المقبلة .. تعيين لجنة جديدة لإدارة الزمالك

تدرس وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة جديدة لتولى إدارة نادى الزمالك، فى ظل الأنباء القوية التى تتردد حول رغبة اللجنة الحالية برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز فى تقديم إستقالتها.

وكشف مصدر فى نادى الزمالك، إن اللجنة الحالية كلفت المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس بتقديم الاستقالة الجماعية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لرفع الحرج على أن يقوم الأخير بتشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وإن وزارة الرياضة لم تتلقى الاستقالة بشكل رسمى حتى الأن.