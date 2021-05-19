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بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء اليوم رسمياً على تطبق الحد الأدنى للأجور، وجاء هذا القرار اليوم ضمن مجموعة أخرى من القرارات الهامة الصادرة اليوم خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وحول حد الأجور الأدنى فقد ذكر البيان بالأرقام الراتب المستحق لكل موظف ولجميع الدرجات الوظيفية.

مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو

بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى 2

وكان قد صدر قرار في مارس الماضي بزيادة المرتبات لجميع الموظفين العاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافي على حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وحول الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في أول يوليو 2021 بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، فقد جاء على النحو التالي وعلى حسب حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكوت إجمالي الأجر الشهري للموظف بداية من يوليو المقبل وفق ما يلي.

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الدرجة الحد الأدنى للأجور
الدرجة السادسة وما يعادلها 2400 جنيه
الدرجة الخامسة 2640 جنيه
الدرجة الرابعة 2880 جنيه
الدرجة الثالثة 3120 جنيه
الدرجة الثانية 4200 جنيه
الدرجة الأولى 4800 جنيه
درجة مدير عام 4800 جنيه
الدرجة العالية 6000 جنيه
الدرجة الممتازة 8400 جنيه

وهذه قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021.

بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى 3 بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى 4 بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى 5

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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