انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية.. مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو و4200 جنيه للأولى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء اليوم رسمياً على تطبق الحد الأدنى للأجور، وجاء هذا القرار اليوم ضمن مجموعة أخرى من القرارات الهامة الصادرة اليوم خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وحول حد الأجور الأدنى فقد ذكر البيان بالأرقام الراتب المستحق لكل موظف ولجميع الدرجات الوظيفية.

مجلس الوزراء يوافق رسمياً على تطبيق الحد الأدنى للأجور أول يوليو

وكان قد صدر قرار في مارس الماضي بزيادة المرتبات لجميع الموظفين العاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافي على حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وحول الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في أول يوليو 2021 بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، فقد جاء على النحو التالي وعلى حسب حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكوت إجمالي الأجر الشهري للموظف بداية من يوليو المقبل وفق ما يلي.

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الدرجة الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة وما يعادلها 2400 جنيه الدرجة الخامسة 2640 جنيه الدرجة الرابعة 2880 جنيه الدرجة الثالثة 3120 جنيه الدرجة الثانية 4200 جنيه الدرجة الأولى 4800 جنيه درجة مدير عام 4800 جنيه الدرجة العالية 6000 جنيه الدرجة الممتازة 8400 جنيه

وهذه قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021.