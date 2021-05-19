جدول امتحانات الثانوية العامة 2021..تعرف على التفاصيل

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يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2021 عن جدول الامتحانات بعدما اجتاج عدد كبير من صور جداول الامتحانات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف جدول امتحان الثانوية العامة 2021، كي يستطيع الطلاب متابعة آخر المستجدات حول تفاصيل الجدول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، صحة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أثار حالة واسعة من الجدل حوله بين الطلاب وأولياء الأمور على السواء.

وأكد شوقي، أن الجدول المتداول لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة القادمة، ولكن لن يتم نشر الجدول حتى تلك اللحظة الراهنة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة فور اعتماده رسميًا، وكذلك تفاصيل وموعد تسليم أرقام الجلوس وأماكن اللجان للطلاب.

طالب الدكتور طارق شوقي، أولياء الأمور والطلاب، بعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا، والتحقق من الأخبار من الوزارة وقنواتها الرسمية، مؤكدًا أن تلك الشائعات التي تتناقل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لن يكن مقصدها سوى إثارة البلبلة بين الطلاب في الفترة التي تسبق الامتحانات، وهي الفترة ذاتها التي تزداد خلالها نشر الشائعات.

امتحانات الثانوية العامة في ظل الكورونا

تأتي امتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا تحرص جميع المدارس واللجان التي تقبع داخلها على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على أرواح الطلاب من شراسة الفيروس، الذي لايزال يهدد حياة المواطنين بكافة دول العالم.

تعمل جميع المدارس التي سينطلق داخلها امتحانات الثانوية العامة على الإلتزام بالإجراءات الحد من تفشي الفيروس، وذلك من خلال التعقيم المستمر، والحفاظ على المسافات بين الطلاب داخل اللجان.

الجدير بالذكر، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 سينطلق في الأسبوع الأول من شهر يوليو، وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة فور اعتماده رسميًا ليكون متاحًا على موقع وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن الصفحة الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.