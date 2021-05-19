البابا تواضروس يستقبل نواباً عن الـ«تنسيقية» ضمن وفد برلمانى «صورة»

/631687/البابا-تواضروس-يستقبل-نوابا-عن-الـتنسيقية-ضمن-وفد-برلمانى-صورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، باب الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من نواب البرلمان الأقباط.

نواب البرلمان الاقباط

وكان النواب البرلمانيون قد أعربوا عن رغبتهم في زيارة قداسة البابا للتعارف وتقديم التهنئة بالأعياد، واستجاب قداسته لرغبتهم واستقبلهم اليوم، وأدار قداسته معهم حوارًا أبويًّا وأجاب على أسئلتهم.

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هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، وفد برلمانيا زيمبابوي اليوم الاربعاء بمكتبه، كما طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.

وفد برلماني يمني بالشيوخ

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم بمكتبه، رئيس مجلس الشوري اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأكد خلال الزيارة على عمق العلاقات بين البلدين،وبحث سبل التعاون المشترك بيهما.