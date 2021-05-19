هاني نعمه الله لـ دوت الخليج: لابد من تفعيل دور الإعلام لكشف أكاذيب الصهاينة «فيديو»

/631692/هاني-نعمه-الله-لـ-تحيا-مصر-لابد-من-تفعيل-دور-الإعلام-لكشف-أكاذيب-الصهاينة-فيديو

استنكر النائب هاني نعمة الله ،عضو مجلس الشيوخ ، ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي فى القدس من انتهاكات صارخه لحقوق الانسان، وقتل للأطفال والنساء والأبرياء، جراء القصف العشوائي على قطاع غزه، فى محاولات لتهجير اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، حيث ساهم فى تفجير الأزمة من جديد.

الاعتداءات الاسرائيلية

ولفت النائب هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلام الغربي يقوم بنقل صورة مغايرة للواقع الاعتداءات التي تحدث فى غزة، حيث يصور الاسرائيلين فى صورة ضحايا للفلسطينين، موجها رسالة إلى الاعلام المصري، لكشف الاكاذيب الصهيونية فيما يخص الاحداث فى غزة ، متسائلا: أين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مما يحدث فى غزه من اعتداءات، مستنكرة ردة فعل المجتمع الدولي، الذي لم يبدي اهتماما لما يحدث للفلسطينين.

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وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، وفد برلمانيا زيمبابوي اليوم الاربعاء بمكتبه، كما طلب رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا، دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوي لرئاسة البرلمان الإفريقي بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقي نهاية الشهر الجاري.