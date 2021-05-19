/631695/آخر-تطورات-رحيل-لجنة-الزمالك-حسين-لبيب-رئيسا-للقلعة-البيضاء

وعقدت اللجنة برئاسة عماد عبدالعزيز جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف داخل نادي الزمالك، وتم التوافق بين أعضاء اللجنة التي تدير النادي على استقالة اللجنة ، وذلك من أجل منح إدارة جديدة الفرصة في تولى إدارة القلعة البيضاء.

لجنة الزمالك تتقدم بالإستقالة الجماعية

وعلم دوت الخليج أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بعد بالنظر في الإستقالة المقدمة من لجنة الزمالك بعد أن تولت اللجنة إدارة شئون القلعة البيضاء عقب رحيل مجلس الفارس الأبيض بقيادة مرتضى منصور.

المجلس الجديد للزمالك

ومن المقرر أن يتم إعتماد لجنة جديدة تدير نادي الزمالك بعد إستقالة اللجنة الحالية يتولى رئاستها حسين لبيب نجم كرة اليد السابق ومدير بطولة إفريقيا لليد السابقة.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر.

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.