/631696/مفاجأة-مدوية-في-التشكيل-الجديد-لمجلس-الزمالك

تنتظر جماهير نادي الزمالك، في الساعات الحالية الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الجديدة التي ستظهر النادي في الأشهر المقبلة، وحتى إجراء الانتخابات القادمة لاختيار مجلس منتخب يدير النادي.

ورغم تداول عدد من الأسماء وتأكيد البعض بتعيينهم في اللجنة المقبلة، إلا أن «دوت الخليج» توصل لمعلومات شبه مؤكدة عن اللجنة الجديدة وتشكيلها.

وبحسب مصدر مسئول داخل وزارة الرياضة فإن الأسماء المطروحة لللجنة غير دقيقة، باستثناء حسين لبيب الذي سيتولى منصب الرئيس.

مصدر داخل الزمالك يكشف مجلس الزمالك الجديد

وأضاف المصدر أن هاني شكري وهاني درزي من ضمن الأسماء المرشحة لكن قد يتم استبعادهم من التشكيل لأسباب معينة رفض الإفصاح عنها.

وأكمل هناك أسماء من اللجنة الحالية قد تستمر في التشكيل الجديد ولن ترحل من منصبها، أو سيتم تعيينها في موقع آخر بالنادي.

مجلس الزمالك الجديد

واستطرد: تعيين لجنة جديدة جاء لضمان قانونية الأمر بعد قرار المحكمة بإلغاء العمل بلائحة النادي، وضرورة العودة للعمل باللائحة الإسترشادية .

اللجنة الثلاثية تتقدم بإستقالتها

وعلم دوت الخليج أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بعد بالنظر في الإستقالة المقدمة من لجنة الزمالك بعد أن تولت اللجنة إدارة شئون القلعة البيضاء عقب رحيل مجلس الفارس الأبيض بقيادة مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يتم إعتماد لجنة جديدة تدير نادي الزمالك بعد إستقالة اللجنة الحالية يتولى رئاستها حسين لبيب نجم كرة اليد السابق ومدير بطولة إفريقيا لليد السابقة.