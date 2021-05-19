/631697/المقاولون-يوقف-انتصارات-الإسماعيلي-في-الدوري

انتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب والمقامة في ملعب الأخير بالجبل الاخضر بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد أحرزه اللاعب الكولمبي لويس إدورد هينستروزا.

ودخل الاسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي محمد فوزي في حراسة المرمى عبدالله جمعه ومروان الصحراوي ومحمد هاشم وحسين السيد في خط الدفاع عماد حمدي و محمد حسن في خط الوسط وفي الأمام شكري نجيب ومحمد عادل و فخر الدين بن يوسف

تشكيل الإسماعيلي في الدوري

بينما دخل االمقاولون المباراة بالتشكيل التالي محمود أبو السعود في حراسة المرمى حسن الشامي و محمد سمير وفاروقا كابوري و باسم علي في خط الوسط كلا من ياسين ناغموشي ومحمد مجلي في الأمام : محمد حمدي زكي و كريم مصطفى و عمرو سفيولا

المقاولون العرب يحقق فوزا غاليا على الإسماعيلي في الدوري

وشهدت المباراة طرد مدافع نادي الاسماعيلي مروان الصحراوي في الشوط بعد إعاقته لعمرو سفيولا وهو في طريقه للمرمى مباشرة ليشهر له الحكم الطرد مباشرة ويؤكد الفار على قراره ليكمل الدراويش المباراة منقوص العدد.

وكان هدف المباراة الوحيد قد أتى عن طريق ضربة رأسية ممتازة من اللاعب الكولمبي لويس إدورد في الدقيقة 72 بعدما استقبل العرضية المتقنة من زميله عمرو سفيولا

ورفع المقاولون بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر بينما بقى هبط الاسماعيلى للمركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة