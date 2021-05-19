تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي..غدا

/631698/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-وزارة-التضامن-الاجتماعيغدا

توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التعاون مع الوزراة في ملفات دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.

تنسيقية شباب الاحزاب

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،افتتحت اليوم، مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

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كما افتتحت التنسيقية اليوم استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفليمية المصور والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.

ويضم الاستوديو الخاص بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معدات وأدوات كفيلة بإنتاج ما تحتاجه من مواد إعلامية تنقل نشاط وخطط عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجمهور