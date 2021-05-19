مشادة بين «النني» ولاعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي «صور»

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شهدت مباراة أرسنال و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مشادة بين محمد النني وبنتيكي خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء ، الأمر الذي دعى حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء للثنائي.

وأعلن أرتيتا المدير الفني للأرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في إطار منافيات الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

وأنطلقت المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب سيلهرست بارك ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز، هولدينج، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: بارتي، النني، ساكا.

خط الهجوم: سميث روي، بيبي، أوباميانج.

بدلاء آرسنال أمام كريستال بالاس ريان، سيدريك، ماري، تشاكا، سيبايوس، أوديجارد، ويليان، لاكازيت، مارتنيلي.

تشكيل كريستال بالاس في الدوري

حراسة المرمى : فنسينتي غايتا

الدفاع : جويل وارد – شيخو كوياتيه – سكوت دان -باتريك فان أنهولت

الوسط : جوردان آيو – لوكا ميليفوجيفيتش – يايرو ريديفالد – إيبيريشي إيز

الهجوم : ويلفريد زاها – كريستيان بنتيكي