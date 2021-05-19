بدء امتحانات الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالعباسية 

جدة - نرمين السيد - وتم توزيع الطلاب البالغ عددهم 500 طالب للقسم المسائى و50 طالبًا للقسم الصباحى، بحيث لا تتجاوز كثافة المتواجدين فى لجان الامتحانات عن 20% من إجمالى مساحة اللجنة، هذا إلى جانب التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية على كافة المتواجدين بالكلية، مع تطهير أماكن لجان الامتحانات بمواد التطهير المقررة.

وقررت إدارة الإكليريكية قصر الامتحانات التى سيتم الامتحان فيها من داخل مقر الكلية على 30% من المواد فقط، بينما يستكمل الطلاب امتحانات بقية المواد، بعضها من خلال الأبحاث والبعض الآخر بطريقة امتحانات الـ online.