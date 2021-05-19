طلائع مصر لأبناء فلسطين: القضايا العادلة لا تموت

جدة - نرمين السيد - أصدر "طلائع مصر" من جميع محافظات جمهورية مصر العربية من المشاركين فى مختلف فعاليات وأنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة، بيانا أكدوا فيه دعمهم الكامل لأبناء فلسطين، ومساندتهم بكل ما يملكون من محبة وعزة وكرامة.





جاء نص بيان طلائع مصر كالتالى: "نحن معكم نعيش فى نفس الأرض ونتحدث ذات اللغة ونحمل نفس الملامح والتاريخ، هنا القدس من القاهرة، هنا فلسطين من مصر، فلسطين العربية روحاً وميلاداً ودماً، فلسطين مهد الأنبياء وموطن الرسالات، فلسطين أرض البطولة والفداء والتضحية، نحن معكم نحمل نفس الأحجار والبنادق ونجابه نفس العدو، الشعوب لا تُهزم والقضايا العادلة لا تموت والدماء الحرة لا تسقط بالتقادم والأرض وإن طال الأمد ستلفظ غاصبيها وتعود لأهلها.

نحن طلائع مصر، معكم بكل ما نملك من محبة وعزة وكرامة، وكل شرفاء الأرض معكم بكل ما يملكون من عدالة وحرية وخير، ولا شيء يذهب سدى، اصمدوا فقريباً سيعود الزيتون لأهله، والشعب لأرضه، لكن ما هو مؤكد أن الأطفال فى فلسطين يولدون رجالاً، نعم هم رجال لا يخافون الموت، هم رجال بعمر الزهور، أجسادهم الصغيرة تحمل هماً كبيراً، وبإذن الله سوف تشرق شمس الأمل قريباً على أطفال فلسطين، وسوف يعيشون بحفظ وأمان.

أبناء الشعب الفلسطينى اصبروا وصابروا ورابطوا واتحدوا يداً واحدة ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، تحية إجلال لأبناء هذا الشعب المناضل، وعلى أيديكم سيأتى النصر بإذن الله على هذا العدو المحتل".