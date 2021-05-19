جاء ذلك فى أثناء تواجده فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر.
وأوضح بيان صحفى لوزارة السياحة والآثار، أن الجناح المصرى المشارك بالمعرض يتواجد فى منطقة الفرص والتى تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبى، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات كبيرة وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث يتمثل هدف مصر من المشاركة فى هذا الحدث فى تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة فى كافة مناحى الحياة.
كما تم مراعاة إبراز هوية مصر فى تصميم الجناح المصرى بالمعرض من الداخل والخارج من خلال المضمون المعروض به، كما أنه تم نقش رموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح المصرى من الخارج.
وتستهدف المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى، والذى من المقرر افتتاحه فى شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، استعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصرى المشارك به، وهو الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر على دعم جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، كما سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة والآثار يتفقد جناح مصر المشارك فى معرض اكسبو دبى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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