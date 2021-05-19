وزير السياحة والآثار يتفقد جناح مصر المشارك فى معرض اكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بإمارة دبى، إلى موقع معرض إكسبو دبى 2020 لزيارة وتفقد الجناح المصرى المشارك بالمعرض والذى خُصص الجزء الأكبر منه لإلقاء الضوء على السياحة والآثار فى مصر.





جاء ذلك فى أثناء تواجده فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر.

وأوضح بيان صحفى لوزارة السياحة والآثار، أن الجناح المصرى المشارك بالمعرض يتواجد فى منطقة الفرص والتى تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبى، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات كبيرة وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث يتمثل هدف مصر من المشاركة فى هذا الحدث فى تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة فى كافة مناحى الحياة.

كما تم مراعاة إبراز هوية مصر فى تصميم الجناح المصرى بالمعرض من الداخل والخارج من خلال المضمون المعروض به، كما أنه تم نقش رموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح المصرى من الخارج.

وتستهدف المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى، والذى من المقرر افتتاحه فى شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر، استعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصرى المشارك به، وهو الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر على دعم جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، كما سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.