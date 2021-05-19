الأوقاف: اعتماد 11 خطيبا من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 11 خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتدعيم صفوف الأئمة والخطباء بنخبة متميزة من أساتذة الجامعات، وحملة الماجستير والدكتوراه.





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