مطار سفنكس الدولي يستقبل الطيار الياباني شينجي مايدا حديث العالم

تحت شعار " تحدى الصعاب " استقبل مطار سفنكس الدولي اليوم الطيار شينجي مايدا الياباني الجنسية الذى فقد عينه اليمني بسبب تعرضه لحادث سيارة، ولكنه أصر علي إستكمال دراسته في الطيران وحصل علي رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة، وقرر شينجى أن يجوب أنحاء العالم بطائرته في مهمة شاقة تستغرق شهرين لكي يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب .

هذا وقد استقبلت ادارة مطار سفنكس الدولى اليوم شينجي مايدا قادما من أثينا، حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة للطيار الياباني وانهاء كافة إجراءاته بسهولة ويسر، بالإضافة إلي قيام العلاقات العامة بتقديم هدايا تذكارية له.

سوف يقوم شينجى بزيارة اهم المدن السياحية والأثرية بمصر وهما الجونه وأسوان ثم يستكمل رحلته إلى دوله السودان .

جديرا بالذكر أن رحله شينجى بدأت من الولايات المتحدة مروراً بكندا وأيسلندا وفرنسا والنرويج واليونان و الإمارات المتحدة والهند و تايلاند و الفلبين، وستستغرق هذه الرحلة حوالي ١٣٠ ساعة، علي أن يعود للولايات المتحدة مرة أخري مطلع يوليو القادم.