كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن اتصال هاتفى جرى اليوم الأربعاء، بين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، وسامح شكرى وزير الخارجية المصرى، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أنه تم خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والجهود التى تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية البحرينى على دعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع الدولى فى وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، معربًا عن تمنياته بنجاح الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الخصوص.
من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية البحرينى: ندعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.