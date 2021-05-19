سفير المغرب فى القاهرة: نشكر مصر لتسهيلها إيصال المساعدات المغربية لفلسطين

توجه أحمد التازى سفير المغرب لدى القاهرة، بالشكر لجميع الجهات في مصر لدعم وتسهيل إيصال قافلة الإغاثة الإنسانية المغربية للأشقاء في فلسطين، مضيفا:" كل شيء مر على أحسن ما يرام، وتم تجهيز الشاحنات لحمل تلك المساعدات والطرق كانت مؤمنة وميسرة".
وأعرب سفير المغرب في القاهرة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، عن فخره واعتزازه باستقبال قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن المساعدات عبارة عن 40 طن مقسمة بين غزة والضفة، فضلا عن 15 طنا من المواد الغذائية والأدوية.
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