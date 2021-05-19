ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف فيرمينو في الشوط الأول.. فيديو

أنهى ليفربول الشوط الأول من مواجهة مضيفه بيرنلي، متقدما بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2020-2021.

سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إثر كرة عرضية متقنة من أندي روبرتسون، وهو الهدف العاشر له هذا الموسم.

وكان النجم المصري محمد صلاح قريبا من تسجيل هدفي في الدقيقة 30 إلا أن تسديدته علت العارضة بقليل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، قبل جولة على النهاية، من أجل حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا فى نسخته المقبلة.

وحافظ ليفربول على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة بفضل الهدف الذي أحرزه الحارس أليسون بيكر حارس الريدز فى الدقيقة الأخيرة.

ويستهدف محمد صلاح تسجيل الأهداف في مباراة اليوم من أجل الانفراد بلقب هداف المسابقة، والتي يتقاسمها حاليا مع النجم هاري كين برصيد 22 هدف.

ويغيب عن ليفربول في لقاء اليوم، البرتغالي دييجو جوتا للإصابة، بالإضافة إلى كل من فيرجيل فان دايك، جو جوميز، وجويل ماتيب.ليفربول



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فيليبس - ويليامز - روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو

صراع بين فيرمينو ومدافع بيرنلي

محمد صلاح

هدف فيرمينو