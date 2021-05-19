صور- حديث العالم.. مطار سفنكس الدولى يستقبل الطيار اليابانى شينجى مايدا

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار سفنكس الدولى، اليوم، الطيار اليابانى شينجى مايدا، الذى فقد عينه اليمنى بسبب تعرضه لحادث سيارة، ولكنه أصر على استكمال دراسته فى الطيران وحصل على رخصة الطيران من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة، وقرر شينجى أن يجوب أنحاء العالم بطائرته فى مهمة شاقة تستغرق شهرين لكى يبعث رسالة للعالم بضرورة التمسك بالحلم مهما كانت الصعاب.





واستقبلت إدارة مطار سفنكس الدولى شينجى مايدا قادما من أثينا، حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات والتراخيص اللازمة للطيار اليابانى وإنهاء إجراءاته بسهولة ويسر، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بتقديم هدايا تذكارية له. ويقوم شينجى بزيارة أهم المدن السياحية والأثرية بمصر وهما الجونة وأسوان ثم يستكمل رحلته إلى دوله السودان. جديرا بالذكر أن رحله شينجى بدأت من الولايات المتحدة مروراً بكندا وأيسلندا وفرنسا والنرويج واليونان والإمارات المتحدة والهند و تايلاند و الفلبين، وستستغرق هذه الرحلة حوالى 130 ساعة، على أن يعود للولايات المتحدة مرة أخرى مطلع يوليو القادم.

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