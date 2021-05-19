مطران البلينا يحتفل بعيد القديسة دميانة 

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا ويصا، مطران البلينا وبرديس ودار السلام بدير الشهيدة دميانة، والأنبا مويسيس العامر للراهبات ببنى منصور عشية عيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيدة دميانة بالبرارى.





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