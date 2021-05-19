تطعيم 41 ألف من العاملين بالسياحة بلقاح كورونا و10 آلاف مواطن بالبحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن عدد العاملين بالنشاط السياحى الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغ 41 ألف عامل بجميع فنادق المحافظة.

وأكدت المحافظة فى بيان صادر عقب انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، أنه سيتم عمل تحاليل للعاملين العائدين من الإجازات والجدد قبل دخولهم لاستلام العمل نظرا لزيادة الإشغال بالفنادق وتدفق السائحين، وذلك حفاظا على سلامة العاملين والزوار.

كما كشفت عن تلقى 10 آلاف مواطن اللقاح فى جميع مدن المحافظة، موضحة أن اللقاح متوفر بالمحافظة ويتم نشر فرق تطعيم متحركة تجوب المحافظة تيسيرا على الأهالى.

كما أشارت المحافظة في بيانها إلى أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لتناول موقف مشروعات الخطة الاستثمارية ، وتقنين أراضى وضع اليد وتصالح مخالفات البناء، وما توصلت إليه إجراءات تسليم الوحدات السكنية لقاطنى العشوائيات بالمحافظة، واعتماد قواعد وضوابط إحلال وتجديد اللنشات والمراكب البحرية العاملة بالمحافظة، وتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة على جميع رؤساء المدن بالانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى موعدها المحدد، وخاصة إجراءات تسليم الوحدات بديل العشوائيات، والانتهاء من مستشفى رأس غارب وتحديد موعد للتسليم، وأيضا الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات بالغردقة لتقديم خدمة أفضل للأهالى.

وتم عرض دراسات مقدمة لمشروعات جديدة يقوم بها رجال أعمال بهدف تشغيل الشباب وتقديم إنتاج متميز وجديد بالمحافظة، منها مشروع مفرخ ومركز إكثار بحرى بمدينة سفاجا، والذى يتماشى مع اتجاه الدولة لزيادة الثروة السمكية، وأيضا إقامة مصنع فصل غاز الأكسجين والنتروجين نظرا لأهميته فى الوقت الحالى لعلاج مصابى كورونا، وأكد البندارى أنه بعد موافقة محافظ البحر الأحمر يتم عرض المشروعات على رئيس الوزراء.