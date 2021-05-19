بفوز صعب علي أتلانتا .. يوفنتوس بطلا لكأس إيطاليا للمرة الـ14 .. فيديو

حقق فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره أتالانتا بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على "استاد مابي" في نهائي بطولة كأس إيطاليا.أتالانتا ضد يوفنتوس

وجاء الهدف الأول عبر ديان كولوسيفسكي لليوفي في الدقيقة 31 ، وتعادل أتالانتا عبر اللاعب مالينوفسكي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني، استمرت النتيجة كما هي حتى سجل فيدريكو كييزا الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 73 مانحا الفوز واللقب الغالي للبيانكونيري، وهي أول بطولة في عهد المدرب آندريا بيرلو.

وجاء تشكيل اليوفي كالتالي: حراسة المرمى: بوفون/ الدفاع: جورجيو كيليني - ماتايس دي ليخت – دانيلو/ الوسط: فيدريكو كييزا - أدريان رابيو- بينتانكور - خوان كوادرادو- ماكيني/ الهجوم:كريستيانو رونالدو – كولوسوفيسكي.\

فيما جاء تشكيل أتالانتا كالتالي: حراسة المرمى: جوليني/ الدفاع: تولوي، روميرو، ديميستي، هاتيبور/ الوسط: دي رون، فريلير، جوسينس، بيسينا/ الهجوم: مالينوفسكي، زاباتا.

ووصل يوفنتوس إلى هذا الدور النهائي بعد الانتصار على إنتر ميلان بهدفين لهدف بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، وتأهل أتالانتا بعدما عبر عقبه نابولي بطل الموسم المنصرم بثلاثية لهدف في مجموع المباراتين أيضًا.

وخسر يوفنتوس نهائي البطولة في النسخة الماضية على يد نابولي بركلات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولكن نجح هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الـ14، والتي وكان أخرها 4 مرات متتالية من 2014/2015 حتى 2018/2019.

وشهد النهائي حضور جماهيري بعد غياب دام ما يقارب سنة أي منذ جائحه كورونا وحتى الأن، ولكن قررت السلطات الإيطالية بالسماح بالجمهور حضور اللقاء بسعة 20% من الملعب.