بمشاركة محمد صلاح ..ليفربول يقترب من دوري الأبطال بثلاثية في مرمي بيرنلي .. فيديو

ارتقى ليفربول للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، بعد الفوز الثمين على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2020-2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إثر كرة عرضية متقنة من أندي روبرتسون، وهو الهدف العاشر له هذا الموسم.

وكان النجم المصري محمد صلاح قريبا من تسجيل هدفي في الدقيقة 30 إلا أن تسديدته علت العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني، نجح المدافع ناثانيال فيليبس من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 52 من ضربة رأس إثر عرضية من السنغالي ساديو ماني.

وتمكن فيليبس من انقاذ هدف مؤكد لفريق بيرنلي في الدقيقة 65، بعد أن أبعد برأسه الكرة من على خط المرمى، بعد أن تخطت الحارس أليسون بيكر.

Liverpool

ويتمكن البديل أوكسيلد تشامبرلين من تسجيل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 88 ليعزز انتصار الريدز بثلاثية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 أهداف عن ليستر سيتي الخامس، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

وسيلتقي ليفربول في الجولة الأخيرة مع كريستال بالاس يوم الأحد، فيما سيواجه ليستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، في صراع حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغاب عن ليفربول في لقاء اليوم، البرتغالي دييجو جوتا للإصابة، بالإضافة إلى كل من فيرجيل فان دايك، جو جوميز، وجويل ماتيب.ودخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فيليبس - ويليامز - روبرتسون.

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو.

الاحتفال بالهدف الثاني

الكرة في شباك بيرنلي

محمد صلاح يتعرض للعرقلة

محمد صلاح يحاول التسديد على المرمى