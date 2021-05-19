مستشارة ‏وزيرة الصحة: 3.5 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مصر ما زالت فى الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وعلى الشعب المصرى الالتزام بالإجراءات الطبية لمواجهة الجائحة التى تعم العالم، مشيرة إلى وزارة الصحة تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتابعت: "أكثر من 3 ملايين و500 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا".
وأضافت "نهى عاصم"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا أكثر من قبل المواطنين للحصول على اللقاح، والوزارة تعمل على تأهيل الأطقم الطبية والمراكز للتعامل مع هذه الزيادة، متابعة: "يوجد الآن 400 مركز مؤهل لتقديم التطعيم به أطقم طبية مدربة".
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