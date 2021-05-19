انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان من دار الإفتاء حول حكم إخراج زكاة المال لـ إعمار غزه وصندوق تحيا مصر بعد العدوان الإسرائيلي عليها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر دار الإفتاء اليوم بياناً حول حكم إخراج زكاة المال من أجل إعمار غزه، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطنيين من القدس إلى غزه ثم الضفة الغربية والله وغيرها من المدن الفلسطنية المحتلة، وتخطت أعداد الشهداء حتى اليوم أكثر من 200 شهيد نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.

حكم إخراج زكاة المال لـ إعمار غزه وصندوق تحيا مصر

وبدأت الأحداث بعد قيام قوات الإحتلال بتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة من أراضيهم وبيوتهم والإعتداء عليهم، ومنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى والإعتداء عليهم داخل المسجد بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، مما جعل المقاومة الفلسطنية ترد على هذه الإنتهاكات وإطلاق آلاف الصواريخ على أراضينا المحتلة مما أحدث الرعب في قلوب المستوطنين.

واليوم أكدت دار الإفتاء على جواز إخراج زكاة المال من أجل إعمار غزه وذلك عن طريق رقم الحساب الذي خصصته الدولة بصندوق تحيا مصر، وأكدت الإفتاء أن تلبية الإحتياجات الدوائية والمعيشية لأشقائنا الفلسطنيين يعد من الإنفاق في سبيل الله شرعاً.

اقرأ أيضاً:

كما شدد مجلس الوزراء اليوم في بيان له على أن تعاون جميع أجهزة الدولة والتنسيق فيما بينها لتنفيذ مباردرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة، وذلك وفق البيان التالي.