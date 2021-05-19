/631703/تامر-عبدالحميد-يعلق-على-رحيل-لجنة-الزمالك-حرام-اللي-بيحصل-فينا

علق تامر عبدالحميد دونجا على أخبار رحيل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك بعد أن خرجت أنباء خلال الساعات الماضية عن تولى إدارة جديدة شئون القلعة البيضاء، وذلك عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك.

وكتب تامر عبدالحميد دونجا عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك : " كتر خير فريق الزمالك اللي احنا أول الدوري بالظروف اللي احنا فيها دي".

يأتي هذا في ظل تداول أخبار عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز ، بعد أن تولت مسئولية القلعة البيضاء عقب رحيل مجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

يذكر أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز تقدمت باستقالته جماعية أمام وزير الشباب والرياضة في الإجتماع المعقد حاليا داخل الوزارة.

استقالة مجلس الزمالك

وعقدت اللجنة برئاسة عماد عبدالعزيز جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف داخل نادي الزمالك، وتم التوافق بين أعضاء اللجنة التي تدير النادي على استقالة اللجنة ، وذلك من أجل منح إدارة جديدة الفرصة في تولى إدارة القلعة البيضاء.

وعلم دوت الخليج أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بعد بالنظر في الإستقالة المقدمة من لجنة الزمالك.

دوت الخليج يكشف مجلس الزمالك الجديد

ومن المقرر أن يتم إعتماد لجنة جديدة تدير نادي الزمالك بعد إستقالة اللجنة الحالية على رأسها حسين لبيب نجم كرة اليد السابق، وبعضوية كلا من هاني شكري و هاني دزري بالإضافة لتواجد طارق حشيش في الإدارة المالية.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد لجنة جديدة لرئاسة النادي برئاسة حسين لبيب نجم كرة اليد السابق ومدير بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر، وعضوية هاني شكري وهاني درزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.