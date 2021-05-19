آخر مستجدات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز..أحدهم في خطر

/631704/آخر-مستجدات-الحالة-الصحية-لـ-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيزأحدهم-في-خطر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا آخر تطورات الحالة الصحية لكلًا من الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بعد تدهور حالتهما التي أدت إلى نقلهما إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، بعدما اثارت حالتهما حالة واسعة من الجدل بين الجمهور.

حسام حسني يكشف استقرار الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

صرح حسام حسني خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc باستقرار حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا حرصه على زيارتها باستمرار، فقال: "ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها".

كشف حسني، أن سمير غانم لازال في مرحلة الخطوة نتيجة معاناته من فيروس كورونا، فضلًا عن وجود خلل في وظائف الجسم: "أما سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها، وندعو ربنا أن يرحمه ويشفيه ويعافيه".

شائعات اجتاحت السوشيال ميديا بشأن حالة سمير غانم الصحية

الجدير بالذكر أن إصابة دلال عبدالعزيز وسمير غانم، شغل جميع رواد السوشيال ميديا والوسط الفني فجعلتهم في حرص دائم على معرفة تفاصيل حالتهم ما أدى إلى ظهور العديد من الشائعات حول النجمين بدأت بأنباء تفيد دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، ولكن كشفت نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية بأنها أخبار غير صحيحة، موضحة أنه لازال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

كانت هناك العديد من الأنباء التي سببت إزعاج لجميع متابعي حالة الفنانة سمير غانم فضلًا عن أهل الفنان، والتي أفادت بوفاة الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم وذلك بعد تصريح الإعلامي رامي رضوان بخطورة حالته الصحية، ولكن صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن الفنان سمير غانم بخير وكل ما أشيع مؤخرًا لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات سخيفة.