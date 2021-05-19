أحمد فهمي محور أساسي بفيلم كازابلانكا الجزء الثاني..تفاصيل

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أعلن النجم أمير كرارة، انضمام الفنان أحمد فهمي للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا كأحد أبطال العمل، بعد مشاركته في الجزء الأول كضيف شرف.

دوت الخليج يكشف عن أحداث الجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحًا ساحقًا.

موعد انطلاق تصوير فيلم كازابلانكا الجزء الثاني

وقال كرارة خلال تصريحات صحفية، إنهم بالفعل سيبدأوا تحضير الجزء الثاني من فيلم كازابلانكا خلال الفترة الحالية، وأن ما شجعهم عليه هو حب الجمهور للجزء الأول من الفيلم وتحقيقه أعلى الإيرادات أثناء عرضه في دور السينما.

أمير كرارة يكشف أحداث فيلم كازابلانكا الجزء الثاني

وأردف كاشفًا أحداث الجزء الثاني من الفيلم: "الجزء الثاني سيحمل صراعات بيني وبين المكسيكي الذي يجسد دوره أحمد فهمي، وهناك بعض الشخصيات التي ستسمر فيها مثل الفنان الشاب أحمد داش، وغيرهم.

قصة وصناع عمل فيلم كازابلانكا

يشار إلى أن الجزء الأول من فيلم «كازابلانكا» بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم، أميرة كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج" سينرجى" الطاهر برودكشن، وتالنت، إخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.

و في إطار الإثارة والتشويق تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء «عمر المر، عرابي، رشيد» يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن «عرابي» يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

آخر أعمال أمير كرارة الدرامية

جديرًا بالذكر، أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، من بطولته إلى جانب النجم أحمد السقا، وعدد من النجوم على رأسهم مي عمر، إدوارد، محمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، دياب، ريم سامي، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد وسلوى عثمان، من تأليف وإخراج محمد سامي.