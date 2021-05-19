/631707/الزمالك-تعليقا-على-الرحيل-مديونيات-النادي-وصلت-مليار-و-300-مليون-جنيه

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك ، أن النادي يعد من أفضل أندية والدولة تسانده ، لكن الأعباء والصعوبات داخل القلعة البيضاء لا تحتمل ، كاشفا عن حجم الديون على ميت عقبة بالإضافة متأخرات لاعبي كرة القدم.

تولي الزمالك مسئولية صعبة

قال إبراهيم عبدالله خلال تصريحات تلفزيوينة :" أن اللجنة الثلاثية التي تدير الفارس الأبيض تحملت الكثير من الصعوبات من أجل جمهور الزمالك، لكن هناك وضع صعب في النادي بسبب تحمل 5 ملايين جنية مرتبات للعاملين والإداريين، وتصل النفقات الشهرية للنادي لأكثر من 70 مليون جنيه".

استقرار نادي الزمالك

واضاف عضو اللجنة الثلاثية : " أستطعنا الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم، وكافة الألعاب الرياضية، وتم صيانة للنادي وتشغيل مصيف مرسي مطروح، وكذلك أستطاعت اللجنة الثلاثية الحفاظ على هدوء النادي واستقراره فى رغم الضغوطات والصعوبات التي نتعرض لها".

استقالة اللجنة من الزمالك

وعلق على تعليق الإستقالة : " اللجنة الثلاثية تقدمت بإستقالتها لوزير الشباب والرياضة بعد تأدية مهامها بشكل كامل، و الدكتور أشرف صبحي تحمل الكثير من الضغوطات من أجل مصلحة الزمالك ".

ابراهيم عبدالله يوضح دور وزير الرياضة في دعم النادي

واختتم عبدالله: " لا صحة لما تردد عن تعمد وزير الرياضة بتدمير نادي الزمالك، وأؤكد أن تلك التصريحات عارية من الصحة، وهو لم يكن ضد مصلحة النادي، ولم يتدخل فى أى قرار يخص الإدارة اليومية للنادي، لكن ديون القلعة البيضاء لدي الهيئات الحكومية وصلت مليار و300 مليون جنيه".