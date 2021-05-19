/631708/بالأسماء-قائمة-المرشحين-السبعة-لرئاسة-لجنة-الزمالك-الجديدة

بات رحيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مجرد ساعات فقط ، بعد أن تقدمت اللجنة بإستقالتها أمام وزير الشباب و الرياضة ، الأمر الذي دعى الدكتور أشرف صبحي بالتواصل مع عدد من الشخصيات المنتمية للكيان الأبيض من أجل الإستقرار على لجنة جديدة تدير القلعة البيضاء ، وينفرد دوت الخليج بتلك القائمة.

قائمة المرشحين لرئاسة الزمالك وعلم دوت الخليج أن المسئولين يتواصلون مع بعض الشخصيات لتولي منصب رئيس اللجنة الجديدة لنادي الزمالك ، وتنحصر الأسماء المرشحة والتي يتم التواصل معها في الوقت الحالي كالتالي : - حسين لبيب - حسام المندوه - محمد الاتربى - هانى شكرى - مؤمن صفا -هانى درزي - عمرو ادهم رئيس الزمالك الجديد ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن التشكيل النهائي للجنة التي ستدير الزمالك خلفا للجنة التي تنتهي مهمتا بمجرد موافقة وزير الشباب والرياضة على الإستقالة المقدمة من اللجنة الثلاثية .

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