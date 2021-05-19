طارق يحيي: «ريال مدريد وبرشلونة لا يتحملا أزمات الزمالك.. جمهور الأبيض تعب»

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أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق ومدير قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء أن جمهور الفارس الأبيض عانى كثيرا خلال الفترات الماضية بسبب ما يحدث في القلعة البيضاء وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال طارق يحيي خلال تصريحات تلفزيونية: " أي نادي لو حدث معه ما يحدث لنادي الزمالك في الوقت الحالي لتم غلقه من زمن كبير ، الأمور داخل القلعة البيضاء لا تحدث في أي مكان بالعالم ".

طارق يحيي يعلق على رحيل لجنة الزمالك

وواصل يحيي :" جمهور الزمالك أصابه الزهق والإحباط بسبب ما يحدث للنادي ، إلى متى سنظل في حالة عدم إستقرار هكذا ؟منذ أنا دخلت النادي ونحن في دوامة رحيل المجالس".

وتابع :"لو أن ريال مدريد وبرشلونة تعرضا لتلك الظروف والصعوبات التي يتعرض لها الفارس الأبيض لكان المصير الحتمي لها هو غلق الناديين ".

واختتم :" أوجه رسالة للسادة المسئولين أنه لابد من وضع الزمالك في الاهتمام بشكل أكبر من أجل مصلحة النادي".

المرشحين لرئاسة الزمالك

وعلم دوت الخليج أن المسئولين يتواصلون مع بعض الشخصيات لتولي منصب رئيس اللجنة الجديدة لنادي الزمالك ، وتنحصر الأسماء المرشحة والتي يتم التواصل معها في الوقت الحالي كالتالي : - حسين لبيب - حسام المندوه - محمد الاتربى - هانى شكرى - مؤمن صفا -هانى درزي - عمرو ادهم