/631710/ترتيب-محمد-صلاح-في-قائمة-الهدافين-بالدوري-الإنجليزي-بعد-فوز-ليفربول

حقق ليفربول فوزا هاما على حساب بيرنلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي ، ليصعد الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج قبل نهايته بجولة واحدة، وفي هذا الإطار نستعرض ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين لاعب نادي توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج لاعب نادي توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين لاعب نادي إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد لاعب نادي ليدز يونايتد، 16 هدفًا.

أولي واتكينز لاعب نادي أستون فيلا، 14 هدفًا.

جوندوجان لاعب نادي مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت لاعب نادي آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون لاعب نادي نيوكاسل، 12 هدفًا.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بيرنلي

ورفع ليفربول بعد الفوز على بيرنلي للنقطة 66 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي،بينما تراجع ليستر سيتي للمركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط لكنه بفارق الأهداف مع الريدز، فيما أستقر تشيلسي في المركز الثالث بترتيب البيرميرليج بعد أن حقق فوزا غاليا على ليستر بهدفين مقابل هدف وحيد.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل المباراة الرسمي أمام بيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ن في لقاء يسعى خلالها الريدز في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل تعزيز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز ، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم ، فابينيو، تياجو.

خط الهجوم: فيرمينو ، محمد صلاح، ماني.

بدلاء ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

جونز، تسيميكاس، شاكيري، أوريجي، أدريان، ميلنر، تشامبرلين، نيكو ويليامز، كوماتو.

تشكيل بيرنلي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمي: نوريس

خط الدفاع: تايلور - مي- تراكوفسكي- لوتون

خط الوسط: جودموندسون - كورك - برونهيل - ويستووود - ماكنيل خط الهجوم: وود